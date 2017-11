VS-Villingen. Zum wiederholten Mal bietet die Schülermitverwaltung (SMV) der Kaufmännischen Schulen 1 Villingen (KS 1) in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) am Donnerstag, 30. November, von 10 bis 14 Uhr, eine Blutspendenaktion in der Turnhalle der KS 1 VS (Zugang über die Weiherstraße, gegenüber dem Finanzamt) an. Blut spenden kann jeder Gesunde im Alter von 18 Jahren bis zum 73. Geburtstag, Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 sein. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen. Zur Blutspende ist der Personalausweis mitzubringen. Jede Spende hilft, da vor allem im Winter vermehrt Blutkonserven für Opfer von Unfällen benötigt werden.