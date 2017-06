Villingen-Schwenningen Blumen-Maler zum Putzen verdammt

Das Versprechen: "Wenn es am Geld liegt, dann helfe ich mit."

"Ich sage Ihnen eines: Wenn es am Geld liegt, dann helfe ich mit", versprach Bertold Ummenhofer von den Freien Wählern im Verwaltungs- und Kulturausschuss freimütig und machte keinen Hehl aus seinem Entsetzen. Ihm zur Hilfe eilte Katharina Hirt, die selbst an Fronleichnam aktiv ist und die für Außenstehende befremdliche Auflage zur Selbst-Reinigung bestätigte: "Das ist wirklich so", sagte sie am Mittwochabend im Gremium und regte an: "Es wäre ein Klacks, wenn da einmal eine Kehrmaschine durchfährt." Dem hatte Bürgermeister Detlev Bührer nichts entgegenzusetzen, fragte kurz das Stimmungsbild unter den Ausschussmitgliedern ab und befand: "Das machen wir einfach." Künftig solle die Kehrmaschine für den Großputz nach dem Fronleichnamszauber sorgen – zumindest solange, bis vielleicht ein Konsolidierungsvorschlag die Verwaltung wieder in die andere Richtung rudern lässt.