Villingen-Schwenningen "Blütenzauber" im schmalen Haus

Ab morgen um 9.30 Uhr bietet Müller in den charmanten, wenn auch nur 2,40 Meter breiten Räumlichkeiten, natürliche Floristik sowie kleine Geschenkartikel an. Die gelernte Floristin hat zudem Passendes für Hochzeiten oder Trauerfälle. Die 65 Quadratmeter großen Räumlichkeiten wurden von Besitzer Andreas Flöß komplett neu gestaltet – so stammt beispielsweise der Boden aus einem Klosterkeller in der Schweiz.