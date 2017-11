Villingen-Schwenningen Blues aus der Seele

Die Band wurde 1990 von dem in London geborenen Bluesrock-Sänger Eddy Wilkinson "The Voice from London" gegründet. Ihr unverwechselbarer Stil wird geprägt von mitreißendem, dynamischen Blues und Rock mit leichten Elementen aus Soul und Funk. Getragen von ­Eddys unverwechselbarer und ausdrucksstarker Stimme – Blues, der aus der Seele kommt – und seinem Bühnenauftritt ist jede Show ein Feuerwerk aus Humor, ­Leidenschaft und musikalischer Power. Zu hören gibt es es Covers ebenso wie eigene Songs. Unter anderem hat die Band bereits bei Konzerten von Louisiana Red, Royal ­Southern Brotherhood, Ten Years After, Hubert Sumlin, Walter Trout, Bernard ­Allison, Peter Green, Popa Chubby, Ana Popovic, Long John Baldry, Dr. Feelgood und The Fabulous Thunderbirds gespielt.

Der Eintritt kostet 15 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei Morys Hofbuchhandlung in der Rietstraße in Villingen.