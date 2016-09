Villingen-Schwenningen Blitzer an Stumpenkreuzung vorgeschlagen

Villingen-Schwenningen (ewk). Nach ausführlicher und kontroverser Diskussion sprach sich der Kreistagsausschuss für Umwelt und Technik gestern gegen eine von der Verwaltung vorgeschlagene Kreisellösung mit Bruttokosten von 545 000 Euro an der Stumpenkreuzung aus. Seit 2013 kam es an der unübersichtlichen Kreuzung und vor allem wohl wegen überhöhter Geschwindigkeit zu zehn Unfällen. Die CDU-Fraktion möchte die Unfallstelle per Geschwindigkeitsmessung sicherer machen. Laut Beschluss im Fachausschuss (17 Ja-Stimmen und vier Enthaltungen/Freie Wähler) sollen alle Beteiligten, das ist unter anderem die Stadt Villingen-Schwenningen, aufgefordert werden, nach Lösungsalternativen zu suchen, die – wie eine Blitzerlösung – kurzfristig zu realisieren sind.