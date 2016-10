Villingen-Schwenningen "Bliss-Bar" eröffnet im Le Prom

"Berlinovo hat mit der autoGrand GmbH einen Mietvertrag für eine Gastronomiefläche über mindestens zehn Jahre im Le Prom geschlossen", heißt es in der Pressemitteilung. Die Inhaberin Alsu Kovina und ihr Mann Nikolay Kovin werden nach dem Umbau der rund 400 Quadratmeter großen Gastronomiefläche eine amerikanische Rockbar betreiben. Die Eröffnung sei voraussichtlich für Januar 2017 geplant, schreibt Berlinovo weiter.

Erfahrung in der Gastronomie hat das Schwenninger Ehepaar bereits in seiner Heimat Russland sammeln können, berichtet Kovin. Für ihr erstes Projekt in Schwenningen haben sich beide viel vorgenommen, soll doch ein edles Ambiente mit dunklen Sofas, Kronleuchtern und Billardtischen in die "Bliss-Bar" locken – ganz nach amerikanischem Vorbild.

Und nicht nur das: Eine Bühne stehe bereit, auf der Rock- und Jazzbands auftreten können. Musikalische Themen-Abende plane das Ehepaar zudem. Nikolay Kovin macht aber gleichzeitig deutlich: "Die Bliss-Bar ist nicht mit einem Nachtclub zu vergleichen." Ab nachmittags habe das Lokal geöffnet und biete neben Getränken auch kleine Snacks an.