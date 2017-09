Villingen-Schwenningen Blechbläser geben Sonntag ein Konzert

VS-Villingen. Das südbadische Blechbläserensemble (SBB) ist ein Auswahlensemble der badischen Posaunenarbeit. Unter der Leitung von Landesposaunenwart Heiko Petersen musizieren Bläser aus verschiedenen Posaunenchören in Südbaden (zwischen Offenburg, Villingen und Weil am Rhein). Ziel des SBB ist es, durch die Gestaltung von Konzerten und Gottesdiensten, den Posaunenchören und Gemeinden in der Landeskirche neue Anregungen und Impulse für ihre Arbeit zu geben. Gleichzeitig wird begabten jungen Bläsern eine zusätzliche Möglichkeit der Förderung zuteil. Das Repertoire des SBB umfasst die gesamte Breite der Posaunenchorliteratur von Giovanni Gabrieli über Johann Sebastian Bach bis Rolf Schweizer, von alten Meistern über Romantiker bis hin zu Gospel- und Swingliteratur. Weiterhin kommen Arrangements professioneller Blechbläserensembles zur Aufführung. Zahlreiche Werke wurden bereits für das Ensemble geschrieben und von ihm uraufgeführt.

Im Konzert in der Johanneskirche erklingen Werke unter anderem von Johann Sebastian Bach, Dieter Wendel, Michael Schütz. Bezirkskantor Marius Mack ergänzt das Programm mit Orgelwerken an der denkmalgeschützten Schildknecht- und Bergmann-Orgel aus dem Jahr 1838. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen: www.kirchenmusik-vs.de, www.posaunenarbeit.de/sbb