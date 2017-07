VS-Mühlhausen. Am Freitag, 21. Juli, ab 19 Uhr, findet in Mühlhausen wieder der traditionelle Ferienauftakt mit Blasmusik statt. Ort der Veranstaltung ist der Göpelhausplatz am Schlossbühl 4. Musiker des Blasmusikorchesters der Harmonie Schwenningen unter Dirigent Harald Leibold werden die Besucher drei Stunden unterhalten. Freundeskreis Dorf und Haldenzunft Mühlhausen servieren den Gästen an diesem beliebten Platz ein stärkendes Vesper mit frisch gebackenem Holzofenbrot zu kühlen Getränken. Dorfbewohner und Gäste guter Blasmusik sind eingeladen.