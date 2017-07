Grün ist die Farbe der Hoffnung? Na dann dürfen wir ja alle guter Hoffnung sein, dass die grün beschilderte Hotel-Route in Villingen-Schwenningen endlich auf Vordermann gebracht wird. Seit Jahren fühlt sich für deren Pflege offenbar niemand verantwortlich. Wie sonst ist es zu erklären, dass die Wegweiser teilweise seit Jahren in die Irre führen? Selbst wenn bei der WTVS GmbH offensichtlich keiner das Hütchen als Zuständiger für die Hotel-Route aufhat, müsste die Fehlbeschilderung den im Tourismus Villingen-Schwenningens arbeitenden städtischen Mitarbeitern tagtäglich ins Auge stechen und Handlungsbedarf signalisieren. Das ist nicht nur eine blamable Visitenkarte, die das Oberzentrum ausgerechnet im Jubiläumsjahr seinen Gästen in die Hand drückt, sondern auch ein Beleg für Desinteresse städtischer Mitarbeiter am eigenen Ressort.