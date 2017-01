Villingen-Schwenningen Bläst ihm in Mannheim ein anderer Wind entgegen?

Ales Svetlik, der das Gutachten über die Verhandlungsfähigkeit von Christoph Hess als unabhängiger Sachverständiger für das Amtsgericht gefertigt hat, hat dessen Verhandlungsfähigkeit zwar bejaht, sie aber gleichzeitig unter "die klare Bedingung des vollständigen Ausschlusses der Öffentlichkeit gesetzt", erläuterte Richterin Anja Mannhart gestern gegenüber dem Schwarzwälder Boten.

Sie hat sich die Entscheidung zur Aussetzung des Verfahrens bis zur Vorlage eines neuen Gutachtens nicht leicht gemacht. Stundenlang wurde hinter verschlossenen Türen debattiert, nachdem Christoph Hess’ Verhandlungsfähigkeit eingangs etwa eine Stunde lang mittels eines speziellen Verfahrens geprüft worden war. Die Verantwortung, den Prozess trotz der eingeschränkten Verhandlungsfähigkeit öffentlich durchzuziehen, wollte am Ende aber offenbar niemand tragen. "Verhandlungsunfähigkeit kann sich auch aus konkreten Anhaltspunkten für die Befürchtung ergeben, der Beschuldigte werde bei Fortführung des Verfahrens, vor allem der Hauptverhandlung, sein Leben einbüßen", heißt es in der Strafprozessordnung.

Apropos Hauptverhandlung: Könnte Christoph Hess überhaupt in einem Wirtschaftsprozess wegen der ihm unter anderem vorgeworfenen Untreue in besonders schwerem Fall belangt werden? Zumal das erste Gutachten nach Informationen unserer Zeitung davon ausgeht, dass Christoph Hess’ Verhandlungsfähigkeit für maximal zwei Stunden pro Prozesstag gegeben sei und in Mannheim ein Mammutprozess erwartet werden darf.

Nimmt ihn die Staatsanwaltschaft zu hart ran?

"Es obliegt jedem Gericht selbst. Ich weiß nicht, was das Landgericht Mannheim macht", sagte Staatsanwältin Isa Böhmer aus Mannheim dem Schwarzwälder Boten – abgesehen davon seien zwei bei unterschiedlichen Gerichten angeklagte Straftaten auch unabhängig voneinander zu behandeln. Gut möglich also, dass in Mannheim für Hess ein anderer Wind weht. Staatsanwalt Nico Hollinger, der in Villingen war und dort darauf gedrängt haben soll, dass ein anderer Gutachter das zweite, neue Gutachten zur voraussichtlichen Dauer der Verhandlungsunfähigkeit von Hess erstellt, wolle nun, so Böhmer, erst einmal die schriftliche Version des ersten Gutachtens abwarten. Wie lange das dauert? "Eine zeitliche Prognose, bis wann mit der Erstattung des Gutachtens gerechnet werden kann, ist derzeit nicht möglich", sagt Richterin Mannhart. Ob ein neuer Gutachter gewählt werde, sei ebenfalls noch unklar.

Im Internet beklagten viele Nutzer in teils deftigen Kommentaren sinngemäß, dass die kleinen Handwerker wegen "Beihilfe zur Untreue" ihre Strafe hätten bezahlen müssen, während Christoph Hess nun erst einmal ungeschoren davongekommen sei. Doch es gibt auch die Kehrtseite der Medaille: Hat die Staatsanwaltschaft Mannheim Hess zu hart rangenommen? Es hätte die Möglichkeit gegeben, nach Paragraph 154 der Strafprozessordnung das Untreue-Verfahren mit Blick auf das zu erwartende Hauptverfahren einzustellen – weil die Strafe, die er "wegen einer anderen Tat zu erwarten hat, nicht beträchtlich ins Gewicht fällt". Und auch eine Einstellung nach Paragraph 153, etwa gegen Zahlung eines gewissen Betrages, wie in anderen vergleichbaren Fällen geschehen, wäre möglich gewesen. Von beidem machte man hier jedoch keinen Gebrauch.