VS-Villingen. Am Freitag, 20. Oktober, und Samstag, 21. Oktober, findet in der Fabrikationshalle der Firma Münch OHG in der Goldenbühlstraße 8 in Villingen wieder das Underground Heavy Metal/Hardcore Punk-Festival "Black-Forest-Fest" statt. Auftreten wird unter anderem die melodische Death Metal Band "Deserted Fear aus Thüringen, die bereits jedes große Metal-Open-Air, wie zum Beispiel das Summerbreeze, zum Toben gebracht haben. Einlass am Freitag ist um 19 Uhr und Samstag um 14 Uhr.