VS-Schwenningen. Unter dem Motto "Kommen – sehen – erleben!" veranstaltet die Schwenninger Krankenkasse am kommenden Sonntag, 18. September, ihren jährlichen Familientag. Von 10 bis 17 Uhr warten in der Zentrale der in der Spittelstraße 50 zahlreiche Sport-und Gesundheitsstationen sowie viele Aktionen auf die Besucher. Eine Führung durch das Gebäude ermöglicht außerdem einen Blick hinter die Kulissen der Krankenkasse. Ab 13 Uhr steht eine Vorführung mit Rettungshunden der Deutschen Schäferhund Nothilfe auf dem Programm. Auch der Eishockeynachwuchs der Schwenninger Wild Wings wird mit einer Torschussanlage und weiteren Aktionen vor Ort sein. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.