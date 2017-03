Villingen-Schwenningen BKA durchsucht Wohnung im Landkreis

Schwarzwald-Baar-Kreis. In den Abendstunden des 7. März wurden auch in Baden-Württemberg zeitgleich die Wohnungen von 15 Beschuldigten durchsucht. In einer Gemeinde im Kreis war es die eines 21-Jährigen. Dieser wurde jedoch nicht verhaftet, wie das LKA Stuttgart mitteilte. Die 20- bis 38-jährigen Verdächtigen aus Baden-Württemberg stehen unter anderem im Verdacht, Betäubungsmittel, illegal erlangte Waren und Zugangsdaten fremder Personen zu verschiedensten Online-Diensten angeboten und erworben zu haben.

Das Forum, das nicht im Darknet, sondern öffentlich zugänglich war, diente insbesondere auch als digitaler Markt- und Handelsplatz für Rauschgift, Falschgeld, Hacker-Tools sowie dem Ausgespähen von Daten jeglicher Art. Außerdem wurde das Forum von Kriminellen zum Wissensaustausch und der Vernetzung sowie zur Planung und Verabredung von Straftaten genutzt.

Die Maßnahmen in Baden-Württemberg wurden vom LKA, Abteilung Cybercrime und Digitale Spuren koordiniert. Die Beamten fanden landesweit 1,2 Kilogramm Amphetaminen, zwei Kilo Marihuana sowie Betäubungsmittel. Außerdem wurden zwei Schreckschusswaffen, Bargeld und eine Vielzahl elektronischer Geräte und Datenträger beschlagnahmt.