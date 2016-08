Villingen-Schwenningen. Junge Menschen, die im September eine Lehre beginnen wollen aber noch keinen Ausbildungsvertrag in der Tasche haben, sollten die Sommerferien zur weiteren beruflichen Information und Orientierung nutzen. Das empfehlen die Berufsberater der Agentur für Arbeit Rottweil-Villingen-Schwenningen. Es gibt noch weit mehr als 1400 freie Ausbildungsstellen. Da aber nicht jeder eine Ausbildung in seinem Wunschberuf findet, ist es wichtig, Alternativen zu kennen und in Betracht zu ziehen. Die BiZ-Teams sind bei der Recherche behilflich. Die Berufsinformationszentren in Rottweil (Neckarstraße 100) und in Villingen (Lantwattenstraße 2) sind auch während der Ferien von Montag bis Mittwoch von 7.30 bis 16 Uhr, donnerstags von 7.30 bis 12.30 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr und am Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr geöffnet.