Villingen-Schwenningen Biwakschachtel-Bewohner zurück

Auf die Idee kam Eva Renz, Kommunikationsexpertin des Deutschen Uhrenmuseums in Furtwangen und Koordinatorin des Projekts. Hintergrund ist das 25-jährige Bestehen der Deutschen Uhrenstraße, die sich bei der Messe präsentiert und sich den Stand mit der Stadt VS teilt. Nach 2010 landete der große Vogel bei der Firma Hubert Herr in Triberg, die per Leihvertrag das Exponat zur Verfügung stellt. Glückliche Verknüpfungen mit dem Kuckucksuhren-Hersteller, dem Museum, der Fachhochschule und dem Aussteller ermöglichten eine preisgünstige Reaktivierung. Wertvolle Arbeit leistete Restaurator Matthias Beck, der das technische Konzept entwickelte, umgesetzt durch den Leiter der HFU-Schreinerwerkstatt, Michael Ketterer.

Das Exponat lechzte geradezu nach weiterer Nutzung, wird sich alle Viertelstunden melden, verkündet zu den vollen Stunden die Uhrzeit mit seinem Kuckucksruf, kippt nach vorne und öffnet den Schnabel. Der Kuckucksschrei wurde im Uhrenmuseum aufgenommen, verstärkt und soll weittragend ertönen, abgespielt über einen MP3-Wiedergabegerät. Der aus massivem Kunststoff geformte Vogel wird auf einem Holzsockel platziert, der 1,20 Meter hoch ist und in dem sich die technische Anlage versteckt. Insgesamt wird das Objekt mehr als 2,10 Meter groß sein.

Ein funkgesteuertes Werk der Schwenninger Firma Bürk treibt die Zeiger eines Ziffernblatts mit 30 Zentimetern Durchmesser an. Der Auftritt soll die Atmosphäre eines Bahnwärterhäuschens mit einem Holzzaun und andere Accessoires erzeugen. In Gegenwart von Professor Eduard Saluz, Eva Renz und Michael Ketterer wurde das Werk vorgestellt, das in der Messehalle B auf dem Messeareal installiert wird. Für Kinder wird an den Ausstellungswochenenden und an Fronleichnam für Beschäftigung mit dem Bau von Kuckucks-Flötenuhren gesorgt.