Villingen-Schwenningen Bisherige Mensa ist für die Kinder eine Zumutung

Beschlossen wurde bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme, das zuständige Amt der Stadt zu beauftragen, eine Planung und eine Kostenermittlung erstellen zu lassen. Die im vergangenen Herbst durchgeführte Bedarfsermittlung habe die Notwenigkeit des geplanten Objektes ergeben, das bereits vor zwei Jahren im Ortschaftrat zur Sprache kam.

69 Eltern seien befragt worden, davon meldeten 39 ihren Bedarf an. Man könne davon ausgehen, dass dieser kontinuierlich steigen werde, hieß es. Derzeit werden an drei Tagen bis zu 20 Schul- und Kindergartenkinder mit Mittagessen versorgt, es wird seit 2011 angeboten. Zunächst wurde in der Küche gegessen, aus Platzgründen, da die Kindergartenkinder dazu kamen, wurde es in die Pausenhalle verlegt, mit dem Gedanken, dass dies nur eine Übergangslösung sein könne.

In der Pausenhalle viel zu laut