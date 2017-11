Villingen-Schwenningen Bisher läuft alles nach Plan

Solange die Aula saniert wird, fänden größere Veranstaltungen entweder in der Sporthalle oder in externen Räumlichkeiten statt. So weicht das traditionelle GaD-Weihnachtskonzert am 19. Dezember in die St. Franziskus-Kirche aus.

Und auch im Container-Provisorium, in dem die Schüler der Klassen sieben bis zehn bis zum Abschluss der Sanierung des Hauptgebäudes unterrichtet werden, laufe mittlerweile fast alles nach Plan. "Unsere Planungen sind aufgegangen, in allen Stunden stehen für alle Klassen Unterrichtsräume zur Verfügung", so Koschek weiter. Einzig einige Fachräume müssten noch im Verlauf der nächsten Wochen nachgerüstet werden. Die Reaktion von Schülern und Lehrern sei überwiegend positiv. Seit ein paar Tagen funktioniert sogar die komplette Technik, alle Zimmer sind mit W-Lan ausgestattet. So könnten auch die interaktiven Whiteboards vollumfänglich von den Lehrern genutzt werden.

Werden sie es tatsächlich? "Irgendwelche Teile werden immer benutzt", entgegnet Manfred Koschek. Interne Schulungen stünden zwar noch aus, doch es gelte stets die Devise "learning by doing" während des Unterrichts. "Man kommt einfach nicht mehr daran vorbei."