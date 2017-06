Villingen-Schwenningen Bisher klappt das Zusammenleben

Ein Bewohner kommt hinaus und schraubt an seinem Fahrrad herum, mit dem er in die Stadt fahren will. Es geht ihm gut am neuen Standort, erzählt er mit einem vorsichtigen Lächeln im Gesicht. Er ist erleichtert, dass er und die Bewohner endlich das Kapitel Turnerstraße hinter sich lassen konnten. Hier sei alles größer und neuer. Zu zweit oder zu dritt bewohnten sie ein Zimmer, das gehe meistens gut. "Ein paar Ausnahmen gibt’s immer", sagt der Mann, dessen Augen dieselbe türkisblaue Farbe haben, wie seine Kappe. Zwischenfälle, die es in der Turnerstraße durch aggressive Mitbewohner gegeben hat, seien noch nicht vorgekommen.

Und was ist mit dem Alkoholverbot, das in der Unterkunft herrscht? "Das wissen wir natürlich." Trotzdem hielten sich viele nicht daran. "Die meisten haben eben ein Alkoholproblem", gibt der Mann zu und schwingt sich auf sein Rad.

Bereits vor einigen Wochen war laut geworden, dass die Bewohner die Spirituosen nebenan im Supermarkt kauften und vor dem Obdachlosenheim konsumierten – ein Problem, das besonders bei steigenden Temperaturen bei den Anwohnern für Unmut sorgen könnte. "Am Anfang hat es einen Vorfall bei uns gegeben, seither ist es ruhig", berichtet ein Mitarbeiter des Supermarkts. Die Belegschaft sei von der Stadt auf mögliche Schwierigkeiten aufmerksam gemacht worden. Ein Ansprechpartner stünde für Zwischenfälle in der Unterkunft bereit. Doch oft wüssten die Mitarbeiter nicht, ob entsprechende Kunden auch tatsächlich dort wohnten.

Ein Ehepaar kommt aus dem gegenüberliegenden Mehrfamilienhaus. "Bisher haben wir nichts mitbekommen. Die Polizei steht regelmäßig dort, das ist alles", sagt die Frau. Diejenigen, die sich abends manchmal vor dem Gebäude aufhielten, seien keine Bewohner, weiß eine Mutter. Sie gehe zweimal täglich in der Gewerbestraße mit ihrem Kinderwagen spazieren. "Man hört und sieht kaum etwas, da waren die Asylbewerber lauter." Schade findet sie hingegen, dass die Rückseite des Gebäudes mit Absperrzäunen verriegelt ist. "Das wirkt befremdlich und war bei den Flüchtlingen vorher auch nicht so."

Schubertstraße 29 ist begehrtes Objekt

Im Mehrfamilienhaus, das direkt am Hinterhof des Obdachlosenheims liegt, hat manch ein Bewohner noch gar nicht mitbekommen, dass die Belegschaft im Heim gewechselt hat, lassen sie verlauten. Noch keine Meinung zur neuen Wohnsituation bilden möchte sich ein weiterer Anwohner aus der Gewerbestraße. Bisher habe er keine schlechten Erfahrungen gemacht. "Wenn ich ehrlich bin, wäre mir die ganz ursprünglich gedachte Gebäudenutzung für Studenten lieber gewesen", gibt er zu. Trotzdem habe er keine Vorbehalte gegenüber den Bewohnern. Denn es bringe nichts, sich ständig Gedanken zu machen. Von den 180 angekündigten Asylbewerbern sei auch nur ein Bruchteil gekommen.

Seit 30 Jahren wohnt der Schwenninger in der Gewerbestraße und hat schon mehrere Fluktuationen im ehemaligen Fabrikgebäude miterlebt. Und weiß, dass der Schwenninger Geschäftsmann, der das Haus an die Stadt zunächst vermietet hat und dann verkaufen wird, "sich das Geschäft ordentlich etwas kosten lässt." Bei all dem bisherigen – teils unnötigen – Wirbel, der um die Schubertstraße 29 gemacht wurde, hofft der Anwohner, dass nun endlich Ruhe einkehrt.