Villingen-Schwenningen Bischof regt zum Nachdenken an

Viele Aspekte flossen in seine Ausführungen ein, unter anderem die Bedeutung des Amazonas- und Regenwaldgebiets für das Weltklima, Störungen der einzigartigen Biodiversität durch Raubbau bei der Abholzung des Regenwaldes, Schaffung von Monokulturen, der Einsatz des hochgiftigen Quecksilbers beim Goldabbau und dadurch vergiftete oder vernichtete Fisch­bestände. Außerdem sprach der Bischof eine mehr als 40 Jahre alte Ölpipeline über 1400 Kilometer an, die nie gewartet wurde und nun an mehreren Stellen leckt, die Umleitung von Flussläufen zum Bau von riesigen Wasserkraftwerken mit noch unabsehbaren ökologischen Folgen sowie die Korruption bei Lizenzvergaben auch an ausländische, zum Teil europäische Investoren.

"Und was nützen sogar die besten Umweltstandards, wenn Verstöße dagegen nicht geahndet werden?", prangerte Vizcarra den nachlässigen Umgang der verantwortlichen Stellen an. Die Spirale von Wachstum und Konsum führe dazu, dass der Planet ausgebeutet werde, so Vizcarra und verwies auf die Enzyklika "laudato si" von Papst Franziskus, die auf die Bewahrung der Schöpfung ziele.

Um diese unheilvolle Spirale seitens der Kirche zu durchbrechen, haben sich die Bischöfe der neun am Amazonas gelegenen Staaten zu einem Forum zusammengeschlossen. Dem Geschäftsmodell, das auf den Profit von Wenigen gerichtet sei, stehe seitens der indigenen Völkern das Leben im Einklang mit der Natur entgegen.

Bischof Vizcarra engagiert sich für die Entwicklung alternativer Landwirtschaftsmodelle für die Dorfgemeinschaften im Amazonasgebiet. Als äußerst wichtigen Faktor von Lösungsansätzen sieht er daher die Bildungsarbeit auf verschiedenen Ebenen und den interkulturellen Dialog.

Zur Person: Der peruanische Bischof Gilberto Alfredo Vizcarra Mori arbeitete als Jesuitenpater drei Jahre in einer Armensiedlung in Brasilien und war 17 Jahre in Wüstenregionen im Tschad tätig. Ehe er in Peru Bischof im Vikariat Jaén wurde, lebte er mehrere Wochen unter einfachsten Bedingungen in einem Dorf der indigenen Awajún, um zu erfahren, wie sie leben und was ihre Sorgen und Probleme sind.

Unterstützung: In den katholischen Weihnachtsgottesdiensten sind die Gläubigen zur Unterstützung der bischöflichen Aktion Adveniat mit Sitz in Essen aufgerufen. Die diesjährige Aktion steht unter dem Motto "Bedrohte Schöpfung – bedrohte Völker. Schützt unser gemeinsames Haus."