Villingen-Schwenningen Bischof Nikolaus besucht den Nachwuchs

Deshalb hat sich die Kolpingfamilie beziehungsweise die Nikolaus-Aktion auch der Aktion "Weihnachtsmannfreie Zone" des Bonifatius-Werks der deutschen Katholiken angeschlossen. Dafür gab es vor sechs Jahren das Nikolaussiegel und die entsprechende Zertifikatsurkunde.

Ab sofort sind die Anmeldeformulare und die Merkzettel für den Besuch des Nikolaus wieder in den katholischen Pfarrämtern und Kindergärten sowie in der Buch-Haltestelle in der Brunnenstraße 10 in Villingen erhältlich. Die Rückgabe der vollständig ausgefüllten Anmeldungen kann bis zum 23. November über das Münsterpfarramt oder ebenfalls über die Buch-Haltestelle erfolgen. Aber auch im Internet auf der Homepage der Kolpingfamilie Villingen unter www.kolping-villingen.de können unter dem Ordner "Nikolausaktion" die Anmeldeformulare heruntergeladen werden. Die ausgefüllten Anmeldungen können dann abgespeichert und als Anlage an nikolaus@kolping-villingen.de geschickt werden. Aus organisatorischen Gründen nimmt die Kolpingfamile nach dem 23. November keine Anmeldungen mehr an.

Vor dem Besuch erhalten die Kinder beziehungsweise die Familien eine Postkarte mit dem Besuchstermin des Nikolaus. Der Besuch vom Bischof Nikolaus und seinem Knecht Ruprecht ist kostenlos, gerne werden jedoch Spenden entgegengenommen. Diese kommen sozialen und kindbezogenen Projekte auch in und um Villingen zugute.