VS-Villingen. "Die bedrohten Völker am Oberlauf des Amazonas" – zu diesem Thema findet am kommenden Sonntag, 18. Dezember, ein Vortrag des peruanischen Bischof Gilberto Alfredo Vizcarra in Villingen statt. In Nordperu leben die Angehörigen des Volkes der Awajún, die sich gegen Minen- und Ölprojekte der Regierung und die Umweltzerstörung zur Wehr setzen. Der Bischof begleitet die Indios in dieser Auseinandersetzung und engagiert sich für die Entwicklung alternativer Landwirtschaftsmodelle für die Dorfgemeinschaften im Amazonasgebiet. Der Vortrag findet von 16 bis 17.45 Uhr im Gemeindesaal von St. Konrad, Villingen, Herdstraße 112 statt.