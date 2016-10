Villingen-Schwenningen Bis zur endgültigen Lösung dauert es

Dies stellt sich jedoch als Herausforderung dar, mit einer schnellen Lösung ist hierbei nicht zu rechnen. So wird nach Aussagen von Amtsleiter Steier derzeit an einer Machbarkeitsstudie gearbeitet. "Diese muss noch mit der Denkmalbehörde abgestimmt und letztlich auch wirtschaftlich bewertet werden." Aussagen darüber, mit welchen Kosten zu rechnen ist und was mit den Parkplätzen passiert, die sowohl von Mitarbeitern des Amtsgerichts als auch von Bediensteten der JVA genutzt wird, können noch keine getroffen werden.

Zwischenlösung: Da die Erweiterung noch eine gewisse Zeit auf sich warten lassen wird, musste das Amt sich Zwischenlösungen suchen – und wie bereits berichtet: man wurde hierbei fündig. So wird die Nachlass- und Betreuungsabteilung, die zukünftig dem Amtsgericht angehören wird, In der Schwenninger Straße 2 untergebracht und damit in den ehemaligen Räumlichkeiten des Gesundheitsamtes. "Dies ist ein zusätzlicher Standort, welcher übergangsweise eingerichtet wird, bis eine endgültige Lösung für das gesamte Amtsgericht gefunden wird", berichtet Thomas Steier.

Ganz günstig wird diese temporäre Variante jedoch nicht, denn im und am Objekt müssen Sanierungsarbeiten durchgeführt werden, die man derzeit vorbereitet. So sollen die Maßnahmen rund 400 000 Euro kosten, eingerechnet ist hierbei ebenfalls die Sanierung der Bauplastik von Otto Herbert Hajek am Eingangsbereich.

Derzeit sei geplant, noch vor Wintereinbruch mit einer Außentreppe in Richtung der Schwenninger Straße einen Teil der erforderlichen Brandschutzmaßnahmen umzusetzen. Steier: "Die restlichen Arbeiten benötigen mehr Vorlaufzeit und werden Anfang 2017 umgesetzt." Der Umzug des Amtsgericht in die Räumlichkeiten des Gesundheitsamtes ist für Mai geplant.

Zukunft: Verläuft alles nach den Plänen des Amtes für Vermögen und Bau wird das Amtsgericht zukünftig – abgesehen vom Grundbuchamt in der Carlo-Schmid-Straße – an einem Standort zentralisiert. Denn auch die Tage des Erfassungszentrums in der Frankenstraße sind gezählt. Laut dem Amtsleiter ist vorgesehen, dass das dortige Gebäude bis Ende 2017 genutzt wird, eine Verlängerung wird nicht angestrebt. Unklar bleibt dennoch, wann die Zentralisierung letztendlich komplett umgesetzt werden kann.