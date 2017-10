Villingen-Schwenningen Bis heute ein beliebter Künstler

VS-Villingen. Wenn für die kommenden Wochen auch der Name Guido Schreiber beim Projekt "Kulturgut erhalten" wieder in den Mittelpunkt des Besucherinteresses im Franziskanermuseum rückt, dann noch immer deshalb, weil der einstige Postbote, Maler und Zeichner in seinen besten Jahren über 5000 Bilder gemalt haben soll. Sein Leben beginnt 1886 in Bad Dürrheim als Sohn von Franz Xaver Schreiber und dessen Frau Mathilde Göckler. Der junge Guido besucht die Volksschule in Bad Dürrheim, dann die Realschule in Villingen und für ein Jahr die Ober-Realschule am Rotteckplatz in Freiburg.