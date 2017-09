Villingen-Schwenningen "Bis die Navis umprogrammiert sind, dauert es Jahre!"

Kurz nach dem Straßenumbau waren Lastwagen, die in die Sackgasse steuerten, noch an der Tagesordnung. Doch zwischenzeitlich habe es sich unter den Brummifahrern offenbar herumgesprochen, dass der Weg zu den Unternehmen im Vorderen Eckweg eben nicht mehr durch die Milanstraße führe, erzählt ein Anlieger erleichtert im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Nun jedoch kämpft man im dortigen Wohngebiet mit einem ganz anderen Phänomen: Viele Autofahrer, die in die Stichstraße einfahren, seien dann offensichtlich "zu faul", um zu wenden und den richtigen Weg zu suchen. Stattdessen sehen sie in dem breit angelegten Gehweg ihre Chance: "Die fahren dann mit ihrem Auto oder auch mit Motorrädern über den Gehweg rüber zum Kreisverkehr", schildert der Anlieger kopfschüttelnd. "Es ist unglaublich!" Vor allem auswärtige Autofahrer seien es, die in der Villinger Milanstraße in der Sackgasse landen. Deren Navigationsgeräte versuchen die Fahrer auf dem früher gewohnte Weg in den Vorderen Eckweg zu lotsen. "Bis die Navis umprogrammiert sind, dauert es Jahre", sagt der Anlieger und wittert schon, dass das Problem dem Wohngebiet ein Weilchen erhalten bleiben dürfte. Es sei denn, der zunehmende Verkehr werde künftig mit unübersehbaren Richtungsweisern auf den rechten Pfad geführt: Man könnte doch eine riesige "B33" auf den Asphalt schreiben oder XXXL-Schilder aufstellen, die den Weg zum künftig viel besuchten Möbelriesen weisen, das würde vielleicht helfen, meint er.