Villingen-Schwenningen Bis Dezember 2019 soll alles fertig sein

VS-Schwenningen. Eine gute Nachricht ist, dass ab 4. Oktober die Marktstraße in Richtung Rösslekreisel voraussichtlich bis Februar befahrbar sein wird. Von der Spittelstraße aus kann man den Marktplatz dann auch über die Winkelstraße erreichen.

Die Baustelle werde winterfest gemacht, bevor es im Februar mit dem dritten Bauabschnitt weitergehe, kündigte Bauamtsleiter Franz-Josef Holzmüller gestern an.

Ab Februar 2018 beginnen in der Sturmbühlstraße Richtung Marktplatz und in der Bildackerstraße Richtung Marktplatz die Kanalarbeiten, außerdem wird die Zufahrt zu den neuen Parkplätzen auf dem Gelände der in der Sturmbühlstraße abgerissen Häuser gelegt. Die Aufträge dafür werden, so Holzmüller, während des Winters vergeben.