Villingen-Schwenningen "Biowild" werden Knüppel in den Weg gelegt

Auf einer Exkursion in die Wälder der Stadt Villingen-Schwenningen und Fürstenberg-Forst übten die Forstpraktiker Kühn und Peter Nigge­meyer, stellvertretender Betriebsleiter Fürstenberg Forst, Kritik am Land Baden-Württemberg, das dem Projekt "Knüppel in den Weg legt". Grund für den Ärger der Forstmänner ist es, dass das Land eine Genehmigung für eine Jagdzeitveränderung "mit fadenscheinigen Gründen" abgelehnt habe. In den anderen Projektbundesländern wurde der Jagdzeitbeginn auf den April vorverlegt, weil sich abzeichne, dass die Wildaktivität durch den früheren Beginn der Vegetationszeit inzwischen früher beginne als noch vor 30 Jahren und dafür zu Beginn der normalen Jagdzeit im Mai bereits wieder abnehme. Dass ausgerechnet eine Grün geführte Landesregierung die Umsetzung des Biowildprojektes erschwere, sei erstaunlich.