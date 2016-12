Villingen-Schwenningen Bildungszentrum feiert gleich doppelt

Andrea Noack-Hilf bereichert das Bildungszentrum in Villingen seit 20 Jahren als Dozentin in den Bereichen Büromanagement und EDV. Karin Hüfner, bereits seit 25 Jahren fester und unverzichtbarer Bestandteil des Unternehmens, leitet die Niederlassungen in Tübingen und Reutlingen.

Michael Vatter und sein Sohn Dominik bedankten sich im Rahmen der Weihnachtsfeier bei den beiden Damen für ihre kompetente und motivierte Unterstützung und überreichten ihnen neben Blumen auch ein kleines Geschenk.

Das Vatter Bildungszentrum ist ein als Personengesellschaft (Michael Vatter und Dominik Vatter) geführtes, zertifiziertes Bildungsinstitut mit 40-jähriger Erfahrung in der Erwachsenenbildung. Die Themenschwerpunkte sind Umschulungen in kaufmännischen Berufsbildern, Weiterbildungen in EDV, Rechnungswesen mit Finanz- und Lohnbuchhaltung, Fremdsprachen sowie Kurzseminare in Bewerbungstraining, Lager/Logistik und Verkaufstraining.