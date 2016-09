VS-Villingen. An der Karl-Brachat-Realschule in Villingen wird im neuen Schuljahr nach dem neuen Bildungsplan unterrichtet. Jedoch nicht an allen 26 Klassen, wie gestern irrtümlich berichtet, sondern in den vier Klassen der Stufen fünf und sechs. Der Bildungsplan werde in den nächsten fünf Jahren an allen Klassen sukzessive eingeführt, informierte Rektor Rainer Beha.