Villingen-Schwenningen Bildung und Soziales bald in einem Amt

Villingen-Schwenningen (mae). In der Stadtverwaltung stehen Anfang kommenden Jahres Änderungen an: Wie Oberbürgermeister Rupert Kubon bei der Sondersitzung des Jugendhilfeausschusses erklärte, soll das Amt für Familie, Jugend und Soziales mit dem Amt für Bildung, Schule und Sport zusammengelegt werden. Der Grund: Der bisherige Leiter des Amtes für Familie, Jugend und Soziales, Wolfram Mack, wird zum Jahresende in den Ruhestand gehen. Künftig soll ­Stefan Assfalg, der bislang die Leitung des Schul- und Sportamtes inne hatte, die ­Geschicke des neues Amtes leiten. In diesem Zusammenhang solle nach Aussage von Kubon der Zyklus für die Sitzungen der Jugendhilfeausschusses erhöht werden. Bereits beim vergangenen ordentlichen Zusammentreffen wurde kritisiert, dass der Ausschuss zu selten tagen würde.