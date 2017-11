Villingen-Schwenningen Bildreportagen begeistern Publikum

VS-Villingen . Fast trunken, aber komplett begeistert traten die rund 800 Zuschauer nach rund drei Stunden Bildreportagen den Heimweg an. Ingo Arndt, David Hettich, Markus Mauthe, Bernd Römmelt und Florian Schulz hatten ihnen eingeheizt mit atemberaubendem Bild- und Filmmaterial, das unter den abenteuerlichsten und nur selten ungefährlichen Bedingungen zustande kam. Am Ende gab es zwei wesentliche Erkenntnisse. Erstens: vor allem Geduld führt zum Erfolg, und Zweitens: die Bedrohung unserer Erde darf niemanden länger ruhig schlafen lassen.

Draußen sein und Tiere beobachten ist seit 30 Jahren das Lebenselexier von Ingo Arndt, der für das GEO-Magazin zwei bis drei Geschichten pro Jahr fotografiert. Indien, Nordamerika, Alaska, Afrika – weltweit hat er seine spektakulären Bilder geschossen: 900 Kilogramm schwere Küstenbraunbären, Bisonherden, Klapperschlangen. Spontanen Applaus erhielt er für seine Splitaufnahme eines Alligators mit aufgerissenem Maul, halb über und halb unter Wasser.

David Hettich aus Kirchzarten fühlt sich in den Ozeanen dieser Welt am wohlsten. Am Kap der guten Hoffnung begab er sich mitten in Sardinenschwärme, gemeinsam mit wie Torpedos eintauchenden Tölpeln, aufgeregten Delphinen und Haien. Spannend wie ein Krimi wurde seine Bildreihe von einem Walhai, der auf ihn zuschwamm. Erst kurz vor dem zwei Meter breiten Maul des größten Fisches der Erde vermied Hettich den Zusammenprall. Seine Hommage an die zu Unrecht als Mörder verschrieenen Tiere kam an.