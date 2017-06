VS-Villingen. Das Kommunale Kino Guckloch (Kalkofenstraße 3) zeigt am Mittwoch, 21. Juni, ab 20.15 Uhr den französischen Spielfilm "Ma Loute – Die feine Gesellschft" von Bruno Dumont. Der Film spielt im Sommer 1910 in einer Bucht in Nordfrankreich: Das rätselhafte Verschwinden einiger Personen beunruhigt die Gegend. Der unglaubwürdige Inspektor Machin und sein scharfsinniger Gehilfe Malfoy ermitteln, wenn auch mehr schlecht als recht. Ehe sie sich versehen, befinden sie sich verstrickt in die eigenartige und leidenschaftliche Liebes geschichte zwischen Ma Loute, ältester Sohn einer Fischerfamilie mit gewöhnungsbedürftigen Sitten, und Billie, Tochter der dekadenten Bürgerfamilie Van Peteghern aus Lille. In grandiosen Bildern einer paradiesischen Meereslandschaft gelingt eine bissige Satire, grotesk, exzentrisch und sehr menschlich. Der Film läuft im Original mit deutschen Untertiteln.