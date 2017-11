Villingen-Schwenningen Bilder aus dem Oman

Hoch im Norden fasziniert eine Küste, die an Fjorde erinnert. Entlang der Küste des Ozeans sind die Regionen fruchtbar und besiedelt. Nach Westen erheben sich hohe Berge, an die sich nahtlos die größte Wüste der Welt anschließt. Der Süden ist besonders abwechslungsreich und birgt das Geheimnis des Weihrauches. Der Vielvölkerstaat ist offen und gastfreundlich, was wohl an der jahrhundertalten Handelstradition liegt, so beschreibt Oberg das faszinierende Land im Osten der arabischen Halbinsel, das er mit schönen Fotos vorstellt.

Die Besucher des Programmcafés können sich auf einen Nachmittag freuen, der Fernweh und Reiselust auslöst.