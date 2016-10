Villingen-Schwenningen Bierkultur im Zähringerstädtle

VS-Villingen. Seit genau 500 Jahren ist in Deutschland das Reinheitsgebot für Bier gültig – es wurde im April 1516 vom bayerischen Herzog Wilhelm IV. erlassen. Angewendet wurde es auch in Villingen. Seit dem Mittelalter entstanden von Wirten betriebene Brauereien, im 18. Jahrhundert besaßen laut dem Geschichts- und Heimatverein neun Wirte das Braurecht. Im Jahr 1869 schrieb das Informationsblatt "Der Schwarzwälder" hierzu: "Von den zehn Brauereien werden dieses Jahr 529 000 Maß Bier fabriziert." Später bildeten sich in der Zähringerstadt mit der Industrialisierung mehrere größere Brauereien heraus, die die hiesigen Wirtshäuser belieferten.