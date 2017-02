Villingen-Schwenningen "Bier muss man einfach mit allen Sinnen erleben"

Doch im Gegenteil: "Man kann beim Brauen sehr kreativ werden", findet Simon Korherr. Im Leben des 24-jährigen Weigheimers spielt das Bier nicht nur zu Genusszwecken eine wichtige Rolle.

Seitdem er im vergangenen Herbst an einem Leistungswettbewerb teilgenommen hat, darf er sich Deutschlands drittbester Brauer nennen. Sein Stolz über diese Auszeichnung und die Begeisterung für seine Arbeit sind ihm anzumerken. "An dem Beruf ist am schönsten, dass er sehr traditionell ist und eine lange Geschichte hat", sagt der 24-Jährige zufrieden.

Sein Interesse an dem traditionsreichen Handwerk wurde bereits in der Schulzeit während eines Praktikums geweckt.