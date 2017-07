Villingen-Schwenningen Bienengesundheit Thema bei Fachleuten

Fachreferent Manuel Tritschler, Imker in vierter Generation von der CVUA, führte in das weite Feld der Bienengesundheit ein. Neben Belastungen durch Viren, Bakterien, Milben und Pilzen seien neben der Ernährungsgrundlage auch Vergiftungen durch unsachgemäß angewendeten Pflanzenschutz ein Einflussfaktor auf das Bienensterben. Eindrucksvoll schilderte er die Ähnlichkeit der Symptome bei Vergiftungs- und Krankheitsanzeichen wie flugunfähige, verfärbte Bienen, lückige Brut, zitternde Flügel und Lähmungserscheinungen.

Anschließend referierte Hans-Jörg Imgraben vom Regierungspräsidium Freiburg über das Spannungsfeld der modernen Landwirtschaft und Imkerei. Die Leitidee sei, die Zukunft verantwortungsbewusst zu gestalten und eine nachhaltige Entwicklung im Regierungsbezirk zu verankern. Er führte auf, dass 75 Prozent der weltweit angebauten Nahrungspflanzen zumindest auf teilweise Befruchtung durch Insekten angewiesen sind. Daneben befindet sich die Landwirtschaft seit Jahren in einem starken Strukturwandel.

Imgraben verwies darauf, dass neben der Landwirtschaft auch der Bevölkerung ein großer Anteil am Erhalt der Bienen zukomme. So sei in vielen Gemeinden das öffentliche Grün mit blühenden Kräutern durch Bodendecker ersetzt worden und auch in privaten Gärten oder Gewerbegebieten biete sich viel ungenutzter Raum für Blühpflanzen. Die Landesregierung fördert im Rahmen von FAKT (Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl) den Anbau von Zwischenfrüchten und Brachebegrünungen. Abschließend hofft er auf ein vertrauensvolles Miteinander zwischen Imkern und Landwirten.

Danach ging es auf die Felder, eine der Besichtigungen war an einer gut entwickelten Bienenweide in der ersten Blühphase. Die sogenannten FAKT-Blühmischungen sind so zusammengesetzt, dass durchgängig von Juni bis September blühende Pflanzen von den Bienen angeflogen werden können. Die Imker waren von der blühenden Pracht begeistert und wünschten sich eine stärkere Verteilung dieser Blühflächen.