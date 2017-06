VS-Villingen. Wegen des Einbruchs in die Bickebergschule (wir berichteten), ermittelt nun die Polizei Villingen und bittet unter Telefon 07721/60 10 um Hinweise. Während der Pfingstferien zwischen Freitag, 2., und Freitag, 9. Juni, sind unbekannte Täter über ein zuvor eingeschlagenes Fenster in die Schule in der Hochstraße eingebrochen und haben nach ersten Feststellungen einen an der Decke eines Computerlehrsaales angebrachten Beamer entwendet.