Villingen-Schwenningen Bickebergschüler löchern Rupert Kubon

Was ein OB den ganzen Tag mache und wieviel dieser verdiene, waren ebenso Fragen, wie auch das Nachhaken, wann der ­Lückenschluss auf der B 523 endlich umgesetzt werde.

Die Schüler von Malte Friedrichs, Fachlehrer an der Gemeinschaftsschule, waren auf den Besuch des Stadt- oberhaupts gut vorbereitet. Und auch Oberbürgermeister Rupert Kubon hatte noch viele interessante Informationen für die Schüler, vor allem darüber, wie Politik in einer Stadt wie VS funktioniere und wie ein typischer Tagesablauf von einem Oberbürgermeister aussieht. Ein Selfie und Autogramme waren nach den zwei Schulstunden bei den jungen Schülern heiß begehrt.