Villingen-Schwenningen Bibliothek bietet Sprechzeit zur E-Book-Onleihe

VS-Villingen. Die digitale Welt eröffnet auch den Gästen der Stadtbibliothek neue Möglichkeiten. Und so darf sich das E-Book-Angebot des Bibliotheksverbundes Schwalbe über wachsendes Interesse bei den Benutzern der Stadtbibliothek VS freuen. Damit steigt auch der Beratungsbedarf für die verschiedenen Wege, sich E-Books auf das eigene Gerät zu laden. Wer gerade ein neues Lesegerät erhalten hat und neu in die Onleihe einsteigen will oder als alter Hase mit Hürden zu kämpfen hat, denen steht das Onleihe-Team der Stadtbibliothek beratend zur Verfügung. Der erste Beratungstermin ist am Mittwoch, 25. Januar, 15 Uhr, in der Stadtbibliothek am Münster, Kanzleigasse 4, Villingen. Wer Wartezeit bei der E-Book-Sprechstunde vermeiden möchte, kann sich anmelden unter den Telefonnummern 07720/8222 44, 07721/82 22 66, E-Mail stefan.schindler@villingen-schwenningen.de, anika.koerber@villingen-schwenningen.de.