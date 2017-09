Villingen-Schwenningen Biber setzt Rückhaltebecken zu

VS-Villingen - Biber sind äußerst umtriebige Nager, die ihre Spuren an vielen Stellen hinterlassen, beispielsweise am Brigachufer und im Stadtwald. Jetzt hat er es sich auch bei den Hochwasserrückhaltebecken am Krebsgraben in Villingen gemütlich gemacht – und Schäden angerichtet. Die Stadt rechnet mit Sanierungskosten von fast 800.000 Euro.