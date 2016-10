Villingen-Schwenningen Bezirksbeirat jetzt ein Männergremium

VS-Mühlhausen. Oberbürgermeister Rupert Kubon, der den Verlust der einzigen Frau im Bezirksbeirat bedauerte, nutzte die Gelegenheit, um auf die gemeinsame Vergangenheit hinzuweisen, die ­Fürstenberg und Villingen haben.

Elvira Kohler beschrieb er als eine Frau mit ausgeprägtem Harmoniebedürfnis, die sich auch aufgrund ihres beruflichen Hintergrundes in sozialen Themen engagierte. Kubon lobte Kohler zudem für ihre kooperative Art, die sich unter anderem in Projekten wie der Einrichtung eines Jugendraumes oder durch ihr Engagement im Sozialraumteam des ländlichen Raums zeigte. Das politische Wirken von Kohler bezeichnete er auch als Spiegelbild ihres Mitwirkens in der Stadtharmonie Schwenningen. "Dort spielt sie mit dem Waldhorn, ein seltener anzutreffendes und schwierig zu erlernendes Instrument."

Nachfolger von Elvira Kohler im Bezirksbeirat ist Thorsten Bartmann. "Wir sind nun ein reines Männergremium", appellierte Kubon mit einem Lächeln an die Fortführung eines harmonischen Miteinanders.