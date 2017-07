Vor 50 Jahren, als der Elektronikfachmarkt Hoerco gegründet worden ist, wurden dort noch D-Mark über den Kassentresen gereicht. Kein Wunder also, dass die Deutsche Mark wieder ins Gedächtnis gerät, während der Hoerco-Geschäftsführer Rudolf Reim anlässlich des Jubiläumsjahres in Erinnerungen schwelgt. Alte, noch in Villingen gefertigte Fernsehgeräte aus Saba-Zeiten, Vinyl und Haushaltsgeräte von gestern standen im Jubiläumsjahr schon im Fokus. Und jetzt kommt es zur Symbiose von gestern und heute: Topmoderne Technik von heute kann ab Mittwoch bis Samstag mit der guten alten D-Mark von gestern bezahlt werden. Text: cos/Foto: Reim