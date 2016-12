Villingen-Schwenningen Bewohner gehen und Einbrecher kommen

VS-Weilersbach. Einige hundert Euro Bargeld haben Einbrecher am Sonntag aus einem Wohnhaus in der Wilhelm-Becker-Straße erbeutet. Während der Abwesenheit der Bewohner drangen die Täter zwischen 13 Uhr und 19 Uhr über ein zuvor aufgehebeltes Fenster an der Gebäuderückseite in das Innere des Hauses. Nach dem Betreten und dem Absuchen verschiedener Räume flüchteten die Eindringlinge mit erbeutetem Bargeld über eine Kellertüre aus dem Haus. Die Polizei Schwenningen, Telefon 07720/8 50 00, ermittelt nun wegen des Wohnungseinbruchs und bittet um Hinweise.