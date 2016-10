Villingen-Schwenningen Bewohner erleben afrikanische Themenwoche

Bereits im Foyer wurden die Besucher von "wilden Tieren", einem echten Safarijeep, Palmen und afrikanischer Musik empfangen. Auftaktveranstaltung war die Vernissage der kenianischen Künstlerin Dorcas Kessler mit dem Titel "Hakuna Matata", was soviel heißt wie "es ist alles in Ordnung". Die gebürtige Massai begeisterte das Publikum mit ihren lebhaften Erzählungen darüber, was für sie der Unterschied zwischen kenianischem und deutschem Leben ausmacht. Begleitet wurde die Ausstellungseröffnung durch die gambische Trommelgruppe "Afringen", die mit eingängigen Rhythmen, Gesang und Tanz den Abend perfekt machte. Auch die Kochvorführung zweier nigerianischen Mitarbeiterinnen sowie der Tochter einer Mitarbeiterin, die wiederum einen nigerianischen Ehemann hat, stieß auf großes Interesse. Die Bewohner wurden mit leckeren Kochbananen und Yamswurzeln verkostet und probierten gerne die fremden Speisen.

Der Schwenninger Afrikafreund Werner Hoos informierte mit einer Präsentation über seine Erlebnisse in Tansania. Auch eine Naturdokumentation mit Aufnahmen von Tieren und Pflanzen Afrikas durfte beim Programm nicht fehlen.

Künstlerisch weiter ging es mit einem unterhaltsamen Mitmachtheater "Ob Regen kommt" der Tübinger Theatergruppe Kuntu, bei denen die Senioren mit Begeisterung mitsangen und sogar Tierstimmen nachahmten. Zahlreiche afrikanische Instrumente unterstützten die Darsteller dabei, ein echtes "Urwaldfeeling" entstehen zu lassen.