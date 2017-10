Villingen-Schwenningen Bewegender Abschied von Pfarrer Thomas Weber

Im sehr gut besuchten Abschiedsgottesdienst brachten die Buben und Mädchen der Paulus-Kita und die achtjährige Leila Stollberg unter Begleitung von Michael Malina Gemeindedank singend zum Ausdruck. Im Sinne des Predigttextes, Gottes Wort zu halten, Liebe zu üben und demütig zu sein, wünschte Pfarrer Weber den Menschen in der Paulus-Pfarrei in Villingen und Unterkirnach auf diesem Weg zu bleiben und aufzubrechen und so einander zum guten Leben zu helfen. Unter Gebet und Segen entließ Dekan Wolfgang Rüter-Ebel den geschätzten Pfarrer und Seelsorger aus seinem Dienst in der Paulus-Gemeinde. Damit ist Thomas Weber frei für seine neue Aufgabe am Bodensee.

Für die musikalische Gestaltung dieses bewegenden Gottesdienstes sorgten das Flötenensemble Flauto Dolce unter Leitung von Brigitte Strebel und Johannes Hassenrück an der Orgel. Die Vielfalt des Lebens in der Paulusgemeinde und viel Wertschätzung für den scheidenden Pfarrer und seine Familie zeigte sich beim anschließenden Empfang. Als Vertreter des Ältestenkreises dankte Siegbert Reinsch Pfarrer Weber für seine "wohltuende geistliche Begleitung".

Webers Engagement in der Gremienarbeit und im laufenden Strukturprozess würdige Kirchengemeinderatsvorsitzender Klaus Büch. Vertreter der katholischen Pfarrei Unterkirnach und von St. Konrad Villingen, "die Konrädler", dankten für die gute ökumenische Zusammenarbeit mit einem Bergkristall. Und der VCP Pfadfinderstamm Kirneck resümierte hintergründig, "Pfarrer Weber hat nicht nur geduldet, was wir so anstellen".