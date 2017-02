Villingen-Schwenningen Bewegender Abschied von Markus Stegmann

Hunderte Menschen waren gekommen, um Markus Stegmann, der am 24. Januar im Alter von nur 51 Jahren plötzlich gestorben ist, die letzte Ehre zu erweisen. Ein Bouquet aus dunkelroten Rosen lag auf dem Sarg, der von einer Ehrenwache der Narrenzunft Schwenningen umsäumt war.

Die kleine Kapelle reichte nicht aus, die vielen Trauergäste zu fassen. Viele verfolgten die bewegende Trauerfeier im Freien oder hatten noch einen Platz auf der Empore ergattert.

Pfarrerin Güntter sprach den Trauernden aus der Seele: "Wir können uns das Leben, die Fasnet, nicht vorstellen ohne Markus Stegmann." Und trotzdem ist das "Sonntagskind", das er ein Leben lang geblieben ist, nicht mehr da. Nicht nur bei seinen Freunden in der Narrenzunft war er geschätzt, auch in seinem Beruf als Hausmeister in der Polizeifachhochschule war er pflichtbewusst und "absolut zuverlässig". Halbe Sachen habe es für ihn nicht gegeben. "Alles möglich machen, das war sein Ding", so Güntter. Aufgrund seiner Diabetes habe er auf Zeit gelebt, sie genutzt und die Welt erforscht, auch auf Reisen nach Kalifornien und New York.