Villingen-Schwenningen Bewaffneter Mann überfällt Café-Bar

Villingen-Schwenningen. Die Bar, die sich zwischen der Jakob-Kienzle-Straße und "In der Muslen" befindet, hatte den Betrieb bereits eingestellt. Zwei angestellte Frauen waren laut Polizei mit Reinigungs- und Aufräumarbeiten sowie mit der Abrechnung beschäftigt, als ein dunkel gekleideter und eventuell maskierter Mann durch die noch nicht verschlossene Glas-Eingangstüre die Café-Bar betrat.

Nach Angaben der Angestellten war der maskierte Mann mit einer Pistole bewaffnet. Er bedrohte mit der Waffe die Angestellten und hielt diese so in Schach. Dann griff sich der Unbekannte im hinteren Bereich der Theke einen Bediengeldbeutel mit Wechselgeld sowie die in einem Umschlag zur Abrechnung bereitgelegte Tageseinnahmen und flüchtete mit dem erbeuteten Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro aus der Bar. Eine nach der Verständigung der Polizei sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Angestellten konnten den Mann, außer dass dieser dunkel gekleidet war, nicht näher beschreiben. Beamte des Kriminalkommissariats Villingen haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise auf verdächtigte Personen nimmt die Kripo, 07721/6010, entgegen.