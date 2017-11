Villingen-Schwenningen Bewährte Schweine besichtigt

Wie durch ein Wunder ist dort in den vergangenen 30 Jahren die bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall mit heute fast 1500 Mitgliedern entstanden. Vom Gründer und Hohenloher Bauer Rudolf Bühler erfuhren sie aus erster Hand nicht nur die Geschichte, sondern auch die Hintergründe und die Strategie dieser einzigartigen regionalen Entwicklung. Bühler freute sich über das Interesse des Forums aus dem Schwarzwald, weil er die gemeinsamen Interessen im deutschen Agrarbündnis kennt.

Die Anfänge in Hohenlohe liegen in den achtziger Jahren, als der studierte Agrarsoziologe aus der Entwicklungshilfe aus Afrika auf den elterlichen Hof in Hohenlohe zurückgekommen ist und sah, wie die bewährte Schwäbisch Hallische Schweinerasse vom deutschen Einheitsschwein fast verdrängt war. Dabei hatte er gerade in Afrika die Erfahrung gemacht, dass lokale Rassen für die Entwicklung wertvoller sind als moderne Einheitsrassen. Also suchte er die letzten schwarz-weißen Hällischen Schweine im Land zusammen und gründete eine Züchtervereinigung.