Villingen-Schwenningen Betrunkenerfährt Warnbake um

VS-Villingen. Infolge seiner alkoholischen Beeinflussung, so der Polizeibericht, überfuhr der junge Mann in einem Baustellenbereich eine Warn­barke und landete mit seinem VW Tiguan in einem abgegrabenen und etwa 20 Zentimeter abgesenkten Straßenstück. Hierbei wurde das Fahrzeug erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der 25-Jährige ließ den Wagen stehen, begab sich zu Fuß zurück nach Villingen zur Firma seines Vaters und holte dort einen Kleinlastwagen, um den festsitzenden Tiguan abzuschleppen. Dies setzte der junge Mann dann auch in die Tat um und schleppte das beschädigte Auto zum Firmenhof seines Vaters. Dort streifte der junge Mann mit dem ungewöhnlichen Gespann noch zwei geparkte Autos und beschädigte diese. Schließlich verständigte er selbst die Polizei. Die Beamten stellten nach ihrem Eintreffen bei dem jungen Mann eine erhebliche alkoholische Beeinflussung fest. Er musste seinen Führerschein abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen. Jetzt erwarte den Alkoholsünder ein Strafverfahren, in dem er sich für seine Taten verantworten muss, heißt es abschließend im Polizeibericht.