Villingen-Schwenningen Betrunkener rammt zwei Taxis

Villingen-Schwenningen. Ohne sich weiter um den verursachten Unfall zu kümmern, trank der Mann zunächst noch einen Schluck aus einer mitgebrachten Alkoholflasche, stieg dann aus seinem Wagen aus und verschwand in der Klinik, teilt die Polizei mit. Kurze Zeit später konnte der 55-Jährige von der verständigten Polizeistreife "dingfest" gemacht werden. Eine Alkoholüberprüfung ergab über 2,5 Promille. Nach der Beschlagnahme des Führerscheines und einer Blutentnahme muss sich der 55-Jährige nun für den angerichteten Schaden an den beiden Taxis und in einem folgenden Strafverfahren verantworten.