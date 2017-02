VS-Villingen. Am Montag, gegen 15:30 Uhr, hat sich ein Betrunkener äußerst aggressiv gegenüber anderen Passanten verhalten. Nach Polizeiangaben hielt sich der Mann in der Niederen Straße, zwischen der ­Bickenstraße und der Schlösslegasse, auf und pöbelte vor allem junge Frauen an, indem er sie anschrie und Lufttritte à la Kung Fu in ihre Richtung ausübte. Gegenüber den Polizisten wollte der Halbstarke seinen Namen nicht nennen und wehrte sich gegen die darauffolgenden Maßnahmen der Polizei. Dabei verletzte er die beiden Polizeibeamten. Nun muss er sich laut Polizei in einem Strafverfahren für seine Taten verantworten.